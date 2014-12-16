Учасники держпрограми іпотечного кредитування пікетували Кабмін, Мінфін та ГПУ

Сьогодні учасники державної програми підтримки іпотечного кредитування пікетували Кабінет Міністрів, Міністерство фінансів та Генеральну прокуратуру України.

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Мітингувальники вимагають провести розслідування діяльності керівництва Державної іпотечної установи, зокрема, голови Правління ДІУ Андрія Камуза та його першого заступника Юрія Зоца, повідомляють Українські новини.

«Сьогодні сотні простих громадян, які скористалися програмою рефінансування іпотечних кредитів ДІУ, опинилися на межі втрати власного житла. Так сталося в результаті несподіваного розірвання договорів ДІУ з окремими банками. Більшість цих банків після анулювання угод із ДІУ підвищили ставки кредитів за діючими договорами з громадянами вдвічі. Простим людям не під силу виплачувати такі гроші, і банки погрожують нам конфіскацією житла. У свою чергу, керівництво ДІУ ніяк не захищає учасників своєї програми та ігнорує наші звернення », - сказано в зверненні мітингувальників.

«Як нам стало відомо, керівництво ДІУ протягом 5 останніх років отримує дохід, що в тисячі разів перевищує їхню службову зарплату. Особисті статки Камуза А.О. і Зоца Ю.В. вказують на те, що Державною іпотечною установою керують мультимільйонери. Джерело цих мільйонних статків - державні кошти», - стверджують учасники акції (тут - посилання на петицію до генпрокурора, в якій є докладна інформація).

Також учасники мітингу зажадали від прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка і міністра фінансів Наталії Яресько, щоб держава виконала зобов'язання, взяті раніше Державною іпотечною установою.

«Вимагаємо передачі всіх фінансових зобов'язань держави перед громадянами-учасниками державної програми іпотечного кредитування від ДІУ до Мінфіну. Причина нашої вимоги - зухвалий саботаж виконання своїх зобов'язань ДІУ і неприхована корумпованість керівництва цього державного органу», - сказано в зверненні мітингувальників.

Державну іпотечну установу створено в 2004 році. Її завдання - сприяння розвитку іпотечного кредитування шляхом рефінансування і викупу вже виданих банками іпотечних кредитів.