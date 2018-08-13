Аеропорт "Бориспіль" показав, як його співробітники порпалися у речах пасажирів (відео)

Аеропорт не може звільнити недбайливих співробітників, так як є державним підприємством і може звільнити їх лише за рішенням суду.

Відео оприлюднив сам аеропорт. На ньому кілька співробітників кімнати зберігання незатребуваних речей, передає ТСН.

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Так, на відео чоловіки сновигають у багажі. Придивляються до темних окулярів. Освіжають тіло туалетною водою. Розглядають предмети, яких вони не можуть знайти застосування.

При цьому аеропорт не може звільнити недбайливих співробітників, так як є державним підприємством і може звільнити їх лише за рішенням суду. Поліція вже зареєструвала кримінальне провадження.

У коментарі ТСН один з фігурантів скандалу заявив, що інструкції не порушував: "Загублені речі підлягають перепису. Крім того, для ідентифікації власника останній надає список загублених речей Скажіть, як ще я повинен був перевірити достовірність інформації?".