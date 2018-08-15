Стала відома причина смерті творця Кота Матроскіна і Крокодила Гени Едуарда Успенського

Причиною смерті дитячого письменника стала онкологія.

Причиною смерті 80-річного Едуарда Успенського стало онкологічне захворювання.

Про це розповів один дитячого письменника композитор Геннадій Гладков, передають "Ізвестія".

За його словами, Успенський довгий час проходив лікування в місті Баден-Баден у Німеччині.

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Едуард Успенський помер 14 серпня у своєму будинку в селі Пучково в Підмосков'ї.

Едуард Успенський народився в Єгор'євську 22 грудня 1937 року. В 1974 році було опубліковано його перший твір «Дядько Федір, пес і кіт». По серії книг були зняті кілька мультфільмів: «Дядько Федір, пес і кіт», «Троє з Простоквашино», «Канікули в Простоквашино» і «Зима в Простоквашино».

Успенський також був сценаристом. Він був одним з авторів програм «АБВГДейка», «Радіоняня», «Спокійної ночі, малята!», «В нашу гавань заходили кораблі».

Як повідомляв УНІАН, Едуард Успенський помер увечері 14 серпня у своєму будинку.