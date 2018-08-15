Вісім ув’язнених в Україні росіян просять Путіна обміняти їх на одного з українських політв’язнів

Раніше таку заяву подали громадяни РФ Олексій Седіков, Олександр Саттаров та Фарух Камалов.

Ув’язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім’я президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«В ході моніторингових візитів до місць позбавлення волі ув’язнені громадяни РФ продовжують надавати заяви на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів», - написала вона.

За її словами, такі заяви сьогодні написали Вячеслав Висоцький (Черкаська виправна колонія № 62), Валерій Іванов та Олександр Валехидіс (Дрогобицька виправна колонія № 40), Владислав Гречин (Одеська установа виконання покарань №21), Віктор Агєєв (Роменська виправна колонія № 56), Олег Доронін (Городищенська виправна колонія № 96), Денис Сидоров та Євген Шаталов (Житомирська установа виконання покарань № 8).

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Омбудсмен також нагадала, що раніше таку заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, та Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз перебувають у Лук’янівському СІЗО.

«Ці листи також будуть відправлені до МЗС України, щоби вони дипломатичною поштою доставили їх до Адміністрації президента РФ», - повідомила Денісова.

Раніше затриманий та засуджений в Україні за тероризм громадянин Росії Олексій Седіков звернувся із заявою до президента РФ Володимира Путіна з проханням обміняти його на одного з українських політв'язнів.