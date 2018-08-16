Швеція видворяє українку, яка втратила ногу в теракті у Стокгольмі

Міграційна служба країни аргументувала рішення тим, що українка не в змозі подбати про себе, тому повинна їхати додому за медичною допомогою і підтримкою родичів.

Міграційна служба Швеції відмовила у продовженні дозволу на проживання українці, яка вижила під час теракту у Стокгольмі у квітні 2017 року, але втратила ногу.

Читайте такожКількість жертв теракту в Стокгольмі зросла до п'яти

У день теракту 38-річна українка Ірина прийшла до торгового центру Ahlens за покупками і потрапила під колеса вантажівки, яка в’їхала у пішоходів, передає ЄвроПравда з посиланням на Aftonbladet. Вона провела в лікарні три тижні, за цей час їй зробили декілька операцій, однак лікарі не змогли врятувати праву ногу. В лікарні Ірину відвідав прем’єр Швеції Стефан Льовен, пообіцявши, що все буде добре.

Після цього українка більше року мешкала у Стокгольмі разом з донькою. У неї був тимчасовий дозвіл на проживання, оскільки вона була свідком у справі терориста Рахмата Акілова, що вчинив наїзд на пішоходів.

Нещодавно Міграційна служба Швеція відмовила Ірині у постійному дозволі на проживання, аргументувавши своє рішення тим, що українка не в змозі подбати про себе, тому має їхати додому за медичною допомогою і підтримкою друзів і родичів.

Міграційна служба вважає, що потрібна Ірині медична допомога та реабілітація доступні в Україні і рішення про видворення її з країни не суперечить Європейській конвенції з прав людини.

Наразі в Ірини і її доньки є два тижні, щоб добровільно залишити Швецію. Однак вона збирається оскаржити рішення Міграційної служби, хоча апеляція може зайняти декілька місяців.

Як повідомляв УНІАН, громадянин Узбекистану Рахмат Акілов 7 квітня 2017 року викрав вантажівку і в’їхав у пішоходів у центрі Стокгольма. В результаті теракту загинуло п'ять людей та десять отримали поранення. У червні цього року Акілова засудили до довічного ув’язнення.