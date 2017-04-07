З'явилися відео наїзду вантажівки на натовп у Стокгольмі

16:33, 07 квітня 2017
Світ
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Повідомляється про 3 жертви.

У Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп, є поранені. Відео з місця події опублікував на своїй сторінці в Twitter Kamil Eryazar.

"3 людини померли, багато поранених", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці). Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що бачили людей на землі. У той же час, шведське радіо повідомило, що внаслідок наїзду загинули три людини. 

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Новина в сюжеті: Наїзд вантажівки на натовп в Стокгольмі
Теги: #вантажівка#натовп#Стокгольм