З'явилися відео наїзду вантажівки на натовп у Стокгольмі

У столиці Швеції #Stockholm 'з першого зображення. 3 людини загинули, велика кількість поранених, повідомляють, що. pic.twitter.com/piA9t7s6zb — Каміль Eryazar (@FarkliBirBakis_) April 7, 2017

У Стокгольмі вантажівка в'їхала у натовп, є поранені. Відео з місця події опублікував на своїй сторінці в Twitter Kamil Eryazar.

"3 людини померли, багато поранених", - йдеться у повідомленні.

Se på #Periscope: Looks like attack (Stockholm) https://t.co/VnBI9qrA1k — Niclas von Pirath (@FordNiclas) April 7, 2017

Раніше УНІАН повідомляв, що інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці). Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що бачили людей на землі. У той же час, шведське радіо повідомило, що внаслідок наїзду загинули три людини.