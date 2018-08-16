Найкрасивіша дівчина: журналісти розповіли про переможницю "Міс Україна Всесвіт" (відео)

Серце найвродливішої українки досі вільне.

23-річна одеситка Карина Жосан виборола звання "Міс Україна Всесвіт". Тепер вона представлятиме нашу країну на світовому конкурсі краси.

Себе дівчина називає цілеспрямованою, доброю та простою людиною. Карина не приховує: вона збільшувала губи. Та в журі кажуть: обирали її не за зовнішність, йдеться у сюжеті ТСН.

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Переможницю обирали із 18 фіналісток, їй дісталася корона з білого золота, з діамантами та топазами. Організатори оцінюють прикрасу у 80 тисяч доларів. Наступного дня після конкурсу титулована красуня зізналася, що всю ніч корона була поруч з нею. "Не знаю, як описати це все", - каже тріумфаторка про свої емоції.

На конкурсі Карина представляла Одесу, а сама вона з Овідіополя. На подіум вперше вийшла у 16 років, останні шість років працює у Пекіні – там у неї успішна модельна й акторська кар’єра. Однак про перемогу мріяла саме в України. "Добре бути просто красивою дівчиною з Одеси. Значно більш вагомо, що ти – міс Україна-Всесвіт-красива дівчина з Одеси", - сміється вона.

Її мама перемогою доньки не здивована. "Це передбачувано. Звісно, я народила королеву. Я не можу інакше думати. Віра в себе – вона робить дива. Я так виховувала її", - пояснила вона.

Сама ж Карина переконана, що журі зупинило вибір на ній не через зовнішність, а внутрішні якості. Жосан уже готується до того, аби через чотири місяці представляти Україну на світовому конкурсі краси.