Міс Україна Всесвіт-2018: названо ім'я переможниці, коханка чоловіка Ані Лорак "пролетіла" (фото, відео)

У Києві відбувся конкурс краси "Міс Україна Всесвіт-2018", на якому перемогу здобула Каріна Жосан з Одеси.

В українській столиці у вівторок, 14 серпня, відбувся щорічний конкурс краси "Міс Україна Всесвіт-2018".

18 красунь минулого вечора зібралися у п'ятизірковому готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv, аби поборотися за заповітну корону та вибороти право представляти Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2018", передає ТСН.

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Врешті, перемогу здобула Каріна Жосан з Одеси, другою віце-міс стала Валерія Рябченко. До трійки також потрапила Анна Дурицька з Білої Церкви, котра стала свідком убивства російського опозиціонера Бориса Нємцова.

А от Яна Бєляєва, яку називають коханкою чоловіка Ані Лорак, жодного титулу здобути не змогла. Проте, як стверджують присутні у залі, глядачі під час оголошення учасниць, аплодували Яні гучніше за інших дівчат.

До речі, Бєляєву представили як киянку, на світогляд якої дуже сильно вплинув роман Фредеріка Бегбедера "Кохання живе три роки".

"Яна вважає, що світ врятує мудрість жінок і порядність чоловіків", - додала ведуча.

Зауважимо, що Україна бере участь у конкурсі "Міс Всесвіт" від 2006 року, проте жодного разу нашим красуням ще не вдавалося вибороти престижний титул.