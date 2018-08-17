Шахраї видурювали тисячі доларів за проведення "магічних ритуалів" й погрожували "кармічною розправою" (фото, відео)

Вартість послуг за проведення "магічних ритуалів" коливалася від 40 до 60 тисяч доларів США, також зловмисники продавали БАДи.

У Києві затримали групу з чотирьох зловмисників, які виглядом проведення "магічних ритуалів" видурювали у громадян десятки тисяч доларів.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Більше двох років у столиці існувала створена чотирма зловмисниками шахрайська схема заволодіння грошима громадян. Під приводом проведення "магічних ритуалів" члени групи від імені переможниці одного з телевізійних проектів – ошукували громадян", - встановили поліцейські.

Зокрема, створивши відеоролик із зображенням переможниці телевізійного проекту, вони демонстрували його на території Криму та країн ближнього зарубіжжя. За вказаними у відео телефонами до шахраїв зверталися довірливі громадяни із бажанням вирішити свої проблеми зі здоров’ям та особистим життям.

"Вартість таких послуг зловмисників коливалася від 40 до 60 тисяч доларів США. Коли жертва, не відчуваючи ніякого позитивного впливу на своє життя, розуміла, що її ошукали, і вимагала повернути гроші, аферисти погрожували їй "кармічною" розправою", - зазначили в поліції.

Шахраїв упіймали, коли одна з таких постраждалих звернулася по допомогу до поліції Криму.

У ході проведених обшуків вдома та в київському офісі аферистів поліцейські виявили та вилучили відомості про близько сотню потерпілих, дані про отримання від них грошей, а також інструкції по техніці введення людей в оману та їх залякуванню.

Також, під час проведення обшуків викрито ще один злочинний напрямок вказаної групи щодо заволодіння грошима громадян, які проживають на материковій частині України. Зокрема, ідеться про протиправні дії під виглядом реалізації "біохімічних домішок", так званих "БАДів".

Відео: Національна поліція України

Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3 та 4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна. Стосовно затриманих обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі півтора мільйони гривень кожному.