Українські прапори покрасувалися в Москві та Пітері (фото)

У Петербурзі та Москві пройшли пікети за звільнення всіх політв'язнів з «списку Сенцова».

У Санкт-Петербурзі та Москві пройшли поодинокі пікети на підтримку кримських татар і з вимогою звільнити українців - в'язнів Кремля з "списку Сенцова".

Як повідомили на сторінці у Facebook "Солідарність Санкт-Петербурга", акція пройшла на Невському проспекті.

Активісти вийшли на пікети з плакатами, кримськотатарськими та українськими прапорами.

У Москві на вул. Тверській також провели акцію на підтримку українських політв'язнів "Стратегія-18". Як повідомила учасник пікетів Віра Лаврешина, обійшлося без затримань, пише "Крим.Реалії".

Читайте такожУ Москві провели акцію на підтримку українських політв'язнів, обійшлося без затримань

«Ми провели традиційні пікети на підтримку кримських татар, Сенцова, Балуха і всіх українських в'язнів Кремля. Обійшлося без затримань. Можливо, путінський режим – в очікуванні гарантованих США жорстких санкцій, які обрушаться на Кремль 22 серпня, вирішив вести себе м'якіше», – прокоментувала Лаврешина.

У червні після низки подібних одиночних пікетів у Москві були затримані четверо активістів.

Активісти з Санкт-Петербурга і Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. 18 числа кожного місяця активісти виходять на акції з метою розповісти про ситуацію в анексованому Криму, інформувати російське суспільство про факти порушення прав і свобод людини.