СБУ затримала бойовика ”Монаха”, який постачав зброю терористам



Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБ України.

В повідомленні зазначається, що під час затримання чергового «каравану» зі зброєю «Монах» здійснив спробу замаху на співробітників СБУ. Бойовика затримано, вилучено цілий арсенал зброї: карабіни, гранатомет, кілька десятків гранат, близько півтисячі набоїв.

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"У помешканні зловмисника контррозвідники знайшли посвідчення командира роти незаконного військового формування «Оплот» т.зв. «ДНР», план підготовки та вчинення терористичного акту, записи з координатами військових об’єктів ЗСУ", - зазначають в СБУ.

Тривають оперативно-слідчі дії.