69-річна Пугачова в міні-шортах затьмарила Лободу на спільному фото

Лобода і Пугачова сфотографувалися в гримерці після концерту Світлани.

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка вчора виступила з концертом в Юрмалі (Латвія), викликала фурор в мережі знімком з російською співачкою Аллою Пугачовою.

Знімок Лобода опублікувала у своєму Instagram.

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Так, Лобода і Пугачова сфотографувалися в гримерці після концерту Світлани. Примадонна позувала в шкіряних міні-шортах, демонструючи стрункі ноги. Користувачі мережі визнали, що 69-річна Алла Борисівна виглядає "молодше і жіночніше" Лободи.

"Мені здається, або АБ (Алла Борисівна Пугачова, - ред.) виглядає краще і природніше?", "Яка Алла Борисівна кльова", "Пугачова краще Лободи виглядає!", "Ніжки те, що у Алли Борисівни, ще нічого", "Худенька", "Молодша, ніж Лобода", - писали юзери.

При цьому деякі користувачі вважають, що Пугачовій час перестати худнути, бо це її старить, а також час зав'язувати з пластикою.

Каксообщал УНІАН, раніше Лобода спровокувала палкі суперечки в мережі через штанів в кольорах українського прапора.