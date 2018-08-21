У День незалежності випуск ТСН проведуть шість ведучих з шести міст одночасно

Вперше в історії незалежної України головний випуск новин проведуть одразу шість ведучих.

24 серпня о 8:45 та 19.30 ТСН каналу «1+1» виходитиме з шістьох міст України. У Києві працюватиме Лідія Таран, а на зв’язку із нею новини вестимуть Наталія Мосейчук – з Маріуполя, Соломія Вітвіцька – з Полтави, Марічка Падалко – з Одеси, Юлія Бориско – з Дніпра, Святослав Гринчук – зі Львова. Напередодні свята команди Телевізійної служби новини вирушили до цих міст та розшукали унікальні історії людей, якими може пишатися країна. Ці сюжети глядачі каналу «1+1» побачать вранці під час ефіру ТСН.

Передуватиме святковим випускам буде цикл сюжетів «Нас 42 мільйони» авторства Ольги Василевської, який стартував в ефірі вчора о 19.30.

«Я змалечку дивлюсь «1+1», і чітко пам’ятаю, як мене схвилювала соціальна реклама «Нас 52 мільйони». Та коли подивилася свіжу статистику про те, що в 2018 році нас стало 42 мільйони, вирішила проаналізувати, куди поділось 10 мільйонів українців. Щодня ми говоримо про серцево-судинні захворювання, страшну екологію, війну, але це так не вражає. Я вирішила примусити замислитись кожного: куди пропадають тисячі українців щодня та скільки нас буде через декілька десятків років», - коментує автор Ольга Василевська.

Вперше на українському телебаченні можна буде побачити серйозну аналітичну роботу з даними та підготовлену до перегляду статистику, яка ґрунтовно розкриє суспільно-актуальну тему. Окремої уваги заслуговує візуальна складова сюжетів, якою опікувалась головний режисер ТСН Алеся Коваленко, та оформлення інфографіки, яку розробляла команда дизайнерів на чолі з Міланою Оробченко

«До створення цього циклу ми підійшли майже за канонами серіального виробництва – на його підготовку в нашої команди від збору та обробки статистичної інформації до пошуку символьних локацій, зйомок та постпродакшену пішло декілька місяців. Як результат ми отримали фактично унікальний спецпроект із вписаною у реальні локації інфографікою», - коментує головний режисер ТСН Алеся Коваленко.

Дивіться спецпроект «Нас 42 мільйони» з 20 серпня о 19.30, а святкові випуски ТСН у День незалежності на «1+1».