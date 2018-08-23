Двох співробітників Лук’янівського СІЗО взяли під варту за підозрою у пособництві «екс-торнадівцям»

9 серпня екс-бійці «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, чинили опір при спробі правоохоронців провести обшуки в їх камері.

Двом співробітникам Київського слідчого ізолятору оголосили про підозру у пособництві групі колишніх бійців роти МВС України «Торнадо», які влаштували заворушення в СІЗО при спробі обшуку у камерах. Підозрюваних взято під варту.

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Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України. Зазначається, що за результатами досудового розслідування прокуратура повідомила про підозру екс-командиру роти «Торнадо», який є організатором вчинення злочинів, та 3 екс-бійцям вказаної роти.

Крім цього, повідомлено про підозру двом співробітникам державної установи «Київський слідчий ізолятор».

«В ході слідства встановлено, що організована група з числа ув’язнених колишніх співробітників роти «Торнадо», за пособництва працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор», вчинили тяжкі та особливо тяжкий злочини, що виразилося у вчиненні масових заворушень, що супроводжувались підпалами, захопленням будівель, опором представникам влади із застосуванням зброї та інших предметів, які використовувалися як зброя; у вчиненні опору працівникам правоохоронних органів під час виконання ними службових обов’язків; у вчиненні погроз вбивством, насильством щодо працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків, а також у зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу», - вказано у повідомленні прокуратури.

Злочинні дії окремих «торнадівців» додатково кваліфіковано як дії, спрямовані на вчинення замаху на вбивство працівників правоохоронних органів у зв’язку з виконанням цими працівниками службових обов’язків.

«Стосовно підозрюваних працівників ДУ «Київський слідчий ізолятор» за клопотанням прокурора слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня колишні співробітники роти МВС України «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, чинили опір при спробі правоохоронців провести обшуки в їх камері.

За даними Мін'юсту, засуджені мали при собі холодну зброю, використовували саморобні вибухові пакети. Внаслідок опору травмований працівник кримінально-виконавчої служби. У Мін'юсті заявили, що для стабілізації ситуації «трьох чоловік вивезли з СІЗО, інших осіб, які залишилися, помістили в карцер».

Згодом правоохононці все ж провели обшуки у камерах колишніх бійців роти МВС "Торнадо" – там було знайдено заборонені предмети, зокрема – холодну зброю, дорогий алкоголь та прапор зі свастикою.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за вчинення злочинів при виконанні службових обов'язків проти мирного населення в зоні АТО.

Екс-командир роти «Торнадо» Руслан Онищенко засуджений до 11 років позбавлення волі, його колишній заступник Микола Цукур - до 9 років, Данило Ляшук - до 10 років ув'язнення. Також вони позбавлені спеціальних поліцейських звань. Ілля Холод засуджений до 9,5 років ув'язнення, Анатолій Пломадяла - до 8 років, Максим Глєбов, Микита Куст і Борис Гульчук - до 9 років.

Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, одночасно йому змінено тримання під вартою на домашній арешт до дня набрання чинності вироку. Микита Свиридовський і Роман Иваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм також змінено запобіжний захід на домашній арешт. Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.