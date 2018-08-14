В камерах «екс-торнадівців», що бунтували в СІЗО, знайшли ножі та нацистський прапор (фото)

Раніше колишні бійці "Торнадо" влаштували бунт при спробі правоохоронців провести обшук у їхній камері.

В ході обшуків у камерах Лук'янівського СІЗО, де утримують колишніх бійців роти МВС "Торнадо", було знайдено холодну зброю, дорогий алкоголь та прапор зі свастикою.

Фотографії знахідок оприлюднила в Twitter прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

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«Обшуки в камерах Лук'янівського СІЗО. Вони точно герої?», - прокоментувала знімки Сарган.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня колишні співробітники роти МВС України «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, чинили опір при спробі правоохоронців провести обшуки в їх камері.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за вчинення злочинів при виконанні службових обов'язків проти мирного населення в зоні АТО.

Екс-командир роти «Торнадо» Руслан Онищенко засуджений до 11 років позбавлення волі, його колишній заступник Микола Цукур - до 9 років, Данило Ляшук - до 10 років ув'язнення. Також вони позбавлені спеціальних поліцейських звань. Ілля Холод засуджений до 9,5 років ув'язнення, Анатолій Пломадяла - до 8 років, Максим Глєбов, Микита Куст і Борис Гульчук - до 9 років. Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, одночасно йому змінено тримання під вартою на домашній арешт до дня набрання чинності вироку.

Микита Свиридовський і Роман Иваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм також змінено запобіжний захід на домашній арешт.

Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.