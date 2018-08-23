У Дніпрі на висоту понад 70 метрів підняли український прапор-рекордсмен (фото, відео)

Площа прапора становить 216 квадратних метрів.

З нагоди святкування Дня прапора у Дніпрі на проспекті Яворницького, біля Історичного музею, на висоту 72 метри підняли найбільший над містами прапор України.

Як повідомляє "Інформатор", на церемонії був присутній Президент України Петро Порошенко.

"У цьому році традиційне підняття прапору вперше проходить не в Києві, а в Дніпрі. Саме тут, так і не народившись, безславно загинула так звана Новоросія. І коли я повідомляв у своїй адміністрації, що ми почнемо святкувати День Прапора саме в Дніпрі, то ніхто навіть не питав чому. Бо Дніпро, і цим все сказано", - заявив президент.

Під урочисті залпи в повітря і Гімн України жовто-блакитний стяг досяг вершини флагштока й піднявся над Дніпром.

«Розмір прапора 12 на 18 метрів. Це рекорд України, який ми зафіксуємо сьогодні. Але він не єдиний. Висота флагштока — 72 метри, і він також є найвищим в нашій країні», — повідомила представник Книги рекордів України Євгена Циганкова.

Як повідомляв УНІАН, на Харківському масиві в Києві з нагоди святкування Дня прапора України розгорнули найдовший жовто-блакитний прапор. Його довжина становить 2 тисячі 700 метрів: 100 метрів за кожен рік незалежності України.