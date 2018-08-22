Астролог розповів, коли в Україні припиниться війна і почнеться процвітання

За прогнозом астролога, у наступному році Україну очолить "яскрава харизматична особистість".

На передодні Дня Незалежності України, який прийнято вважати днем народження нашої країни, астролог Влан Росс дав прогноз на наступний рік.

У коментарі "Главреду" Росс зазначив, що 2019 рік може стати переломним для нашої країни.

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"Восьмий Дім гороскопа, який відкривається в річному солярі, говорить про те, що це — рік зростання, трансформації і перетворення. Якась яскрава харизматична особистість повинна очолити нашу країну в 2019 році, і нарешті над Україною може зійти сонце щастя і сприятливості", – зазначив експерт.

Він також додав, що до кінця 2019 року військові дії на Донбасі можуть втихомиритися, оскільки Марс, планета військових дій, буде з'єднаний з Сатурном.

"В цілому, 2019 рік буде для України роком сприятливої і позитивної трансформації. Після цього в 2020 році повністю припиниться війна, почнеться сильний фінансовий ріст і відкриються великі-великі можливості. Всі негативні процеси, які почалися у нас в 2014 році, повинні, по ідеї, завершитися в 2020-му", - резюмував астролог.

Як повідомляв УНІАН, Влад Росс також прогнозує протягом найближчих семи років повне оновлення політичної еліти в Україні.