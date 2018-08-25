"Океан Ельзи" присвятив пісню Сенцову (відео)

Святослав Вакарчук під час концерту День незалежності з Океаном Ельзи закликав звільнити незаконно ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

У День незалежності України гурт Океан Ельзи дав концерт на НСК Олімпійський в Києві.

В перерві між виконанням пісень Святослав Вакарчук висловив промову, під час якої закликав звільнити політв'язня Олега Сенцова.

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"В цей день, коли ми тут, є ті, хто не з нами. Це патріоти, герої, яких крім їхньої волі позбавили права відзначати незалежність України у нас вдома. Це політичні в'язні, українці, які перебувають у російських в'язницях прямо зараз.

І ми не просто підтримуємо їх морально, ми не просто віддаємо їм свої душі і серця, ми вимагаємо, щоб вони були негайно звільнені. Для Олега Сенцова і інших – наступна пісня", – зазначив співак, виконавши композицію Коли тобі важко.