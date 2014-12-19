На кордоні з Кримом скупчилося більше тисячі автомобілів, кількість машин продовжує зростати

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, позаминулої доби їхня кількість на усіх пунктах контролю в сумі перевищувала тисячу вантажівок. 18 грудня скупчення вантажного транспорту, який прямує із материкової частини України, збільшилося ще. У пунктах контролю «Каланчак», «Чаплинка», «Чонгар» накопичення вантажівок сягнуло понад 400 одиниць у кожному з пунктів.

Основною причиною цих черг є те, що нібито з 1 січня 2015 року російська сторона планує запровадження декларування усіх без винятку товарів, які прямують з материкової України. Також скупчення автотранспорту традиційно відбувається перед новорічними святами.

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Державна прикордонна служба України робить усе можливе, щоб розвантажити цей напрямок. Наразі на усіх пунктах контролю збільшено кількість прикордонних нарядів, а там, де це можливо, створюються додаткові робочі місця для оформлення автотранспорту.

За даними прикордонників, ускладнення руху спричиняє й повільне оформлення транспортних засобів російською стороною, яка прискіпливо оглядає вміст автомобілів. В середньому на огляд та оформлення документів однієї вантажівки росіяни витрачають не менше однієї години.

Вантажівки ж, які прямують з Криму, співробітники Держприкордослужби України та працівники митниці оформляють ритмічно та без затримки, тому черги на материкову частину України взагалі відсутні.