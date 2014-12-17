На кордоні України та анексованого Криму в чергах стоять сотні автомобілів

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Сьогодні, на виїзд з материкової частини, у пункті контролю «Каланчак» спостерігалося скупчення до 385 вантажних автомобілів, у пункті контролю «Чаплинка» - 380 автомобілів, «Чонгар» - 210 автомобілів», - йдеться у повідомленні.

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Держприкордонслужба повідомляє, що основною причиною таких скупчень автомобілів є низька пропускна спроможність пунктів контролю та повільне оформлення транспортних засобів російською стороною, яка прискіпливо оглядає вміст автомобілів.

В середньому на огляд та оформлення документів однієї вантажівки росіяни витрачають від 40 до 60 хвилин.