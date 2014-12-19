Частині Криму вимкнули світло на 4 години, "темряву" обіцяють всьому півострову - ЗМІ
Столиця анексованого Криму місто Сімферополь частково знеструмлене: у п'ятницю, 19 грудня, близько 15.00 за київським часом кілька великих районів міста залишилися без світла.
Як повідомляє кореспондент сайту Крим.Реалії, електроенергію відключили в районі автовокзалу, на Москольці, у районі Старого міста і в центрі Сімферополя.
Також немає світла в Євпаторії, Роздольному і Красноперекопську.
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Джерело в компанії Крименерго повідомило, що в п'ятницю 19 жовтня від електрики буде відключено весь півострів.
Імовірно відключення електроенергії триватиме до 19.00 за київським часом.
Раніше повідомлялося, що без світла 19 грудня залишилася велика частина анексованої Керчі: третьому за величиною в Криму місту Керч дістався самий мінімум - 22 Мвт, при звичайних 60 Мвт споживання.
Як повідомили кримські енергетики, на півострові затвердили новий графік аварійних віялових відключень електроенергії, цей план буде застосовуватися по всій території Криму.