Частині Криму вимкнули світло на 4 години, "темряву" обіцяють всьому півострову - ЗМІ

17:30, 19 грудня 2014
Суспільство
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Столиця анексованого Криму місто Сімферополь частково знеструмлене: у п'ятницю, 19 грудня, близько 15.00 за київським часом кілька великих районів міста залишилися без світла.

чяс

Як повідомляє кореспондент сайту Крим.Реалії, електроенергію відключили в районі автовокзалу, на Москольці, у районі Старого міста і в центрі Сімферополя.

Також немає світла в Євпаторії, Роздольному і Красноперекопську.

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Джерело в компанії Крименерго повідомило, що в п'ятницю 19 жовтня від електрики буде відключено весь півострів.

Імовірно відключення електроенергії триватиме до 19.00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що без світла 19 грудня залишилася велика частина анексованої Керчі: третьому за величиною в Криму місту Керч дістався самий мінімум - 22 Мвт, при звичайних 60 Мвт споживання.

Як повідомили кримські енергетики, на півострові затвердили новий графік аварійних віялових відключень електроенергії, цей план буде застосовуватися по всій території Криму.

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