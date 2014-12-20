У Горлівці через обстріл бойовиками загинула 9-річна дитина

10:15, 20 грудня 2014
Суспільство
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Бойовики не припиняють обстрілювати населені пункти на сході України.

REUTERS

19 грудня у всіх районах Горлівки знову були чутні відзвуки бойових дій. Є жертви серед мирного населення.

Про це повідомляється на сайті Горлівської міської ради.

За інформацією відділу охорони здоров'я, вчора надійшов виклик на швидку допомогу від жителів Микитівського району: по вулиці Артемівське шосе постраждали двоє горлівчан. В результаті отриманих поранень померла 9-річна дівчинка, її мати госпіталізовано.

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За даними департаменту ЖКГ, руйнувань у житловому фонді немає. В результаті бойових дій відсутня електроенергія в частині селища Кондратьєвське та Каютово, на даний час бригада РЕМ виїхала на місце для усунення аварійної ситуації та відновлення електропостачання, планується у найкоротші терміни завершити ремонтні роботи.

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