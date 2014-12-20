Бойовики пропустили в Донецьк гуманітарну допомогу від України - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Києві заявив заступник керівника інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий.

«Йдеться про 4 вантажівки загальною вагою 46 тонн», - повідомив він.

За його словами, українські митники готові оформити черговий російський так званий конвой, який може прийти до України завтра, 21 грудня, але за умови дотримання Росією всіх вимог міжнародного і українського законодавства з цього приводу.

«Представники Росії повідомили, що черговий, так званий, конвой пройде до України завтра, 21 грудня. Українська міжвідомча група готова взяти участь у митному оформленні цього вантажу, якщо російська сторона дотримуватиметься всіх вимог міжнародного і українського законодавства», - сказав Польовий.

Читайте такожЗавтра Росія відправить на окупований Донбас десятий "гуманітарний конвой"При цьому він повідомив, що вчора з РФ у бік пункту Ізварине пройшло 6 вантажних автомобілів з білими прапорами і прапорами Росії. «Представників України про це не повідомили, пояснюючи такі дії тим, що вантаж не гуманітарний», - зазначив Польовий.

Як повідомляв УНІАН, перший «гумконвой» в'їхав до України 22 серпня.

12 грудня Росія направила терористам на Донбас дев'яту «гумдопомогу».

Як повідомляли в МНС РФ, 130 вантажних автомобілів нібито привезли на Донбас 1,2 тис. тонн продуктів харчування, а також будівельні матеріали.

У РНБО України заявляють, що всі ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє до України без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі устаткування і вугілля. Крім того, на цих КамАЗах до Росії вивозили тіла убитих в Україні російських солдатів.

Натомість гуманітарну допомогу Донбасу з України послідовно блокували представники незаконних збройних формувань "ДНР" і "ЛНР".