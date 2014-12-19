Росія відправила на Донбас черговий «гумконвой» - Генштаб

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції в.о. речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов.

«Станом на 6-ту ранку 19 грудня суспільно-політична обстановка у зоні АТО на підконтрольній бойовикам території залишається напруженою, насамперед через падіння соціальних стандартів регіону, нестачу предметів першої необхідності, значне пошкодження комунікацій та житлового фонду», - сказав він.

«РФ продовжує практику надання так званих «гуманітарних конвоїв». Так, з Ростовської області РФ вирушила колонна «гуманітарної допомоги», - наголосив Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, перший «гумконвой» з Росії в'їхав в Україну 22 серпня.

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12 грудня Росія направила терористам на Донбас дев'яту «гумдопомогу».

Як повідомляли у МНС РФ, 130 вантажних автомобілів нібито привезли на Донбас 1,2 тис. тонн продуктів харчування, а також будівельні матеріали.

У РНБО України заявляють, що ці «гуманітарні конвої», які Росія відправляє в Україну без її дозволу, «є лише підтримкою озброєних людей». Головним чином, вантажівки завозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

За даними РНБО, російські вантажівки з «гуманітарного конвою», повертаючись до РФ, вивозили з українських заводів на Донбасі обладнання і вугілля. Крім того, на цих КамАЗах в Росію вивозили тіла вбитих в Україні російських солдатів.