Фотограф обурився танцями і веселощами на Хрещатику у день пам’яті Іловайської трагедії (фото)

4 роки тому в один день Україна втратила тільки за офіційною статистикою 366 воїнів.

29 серпня, у день, коли Україна вшановує загиблих у «Іловайському котлі», в Києві на біля станції метро Хрещатик молодь продовжувала свої традиційні танці.

На це звернув увагу фотограф Макс Левін, оприлюднивши відповідну фото на своїй сторінці у Facebook.

«На першому фото: Матвійко на могилі свого батька, Максима Ляшука, який загинув під час виходу з Іловайська 29 серпня. На другому: танці під туц-туц в центрі Києва, в 1 км від стіни пам'яті, зараз, 29 серпня, в день пам'яті по загиблим на війні», – написав фотограф.

Левін нагадав, що 4 роки тому в один день Україна втратила тільки за офіційною статистикою 366 воїнів.

Довідка УНІАН. Наприкінці серпня 2014 року після запеклих боїв бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. Російські військові обстріляли коридор, яким за домовленістю мали виходити українські бійці.

Читайте такожНа Михайлівській площі у Києві вшанували пам'ять жертв Іловайської трагедії (фоторепортаж)

Українські військові зазнали значних втрат. Згідно з офіційними даними, за весь період боїв за Іловайськ, з 7 серпня по 30 вересня, загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, 128 потрапили у полон і 158 зникли безвісти. На сьогодні 11 військовослужбовців досі утримують у полоні, 84 вважаються зниклими безвісти.

Парламентська Тимчасова слідча комісія з розслідування Іловайської трагедії оцінювала загальні втрати українських військ у тисячу осіб.

Генпрокуратура 14 серпня 2017 року оприлюднила результати розслідування подій під Іловайськом у серпні 2014 року.

Згідно з цими результатами, головним винуватцем Іловайської трагедії є військове командування РФ. Генпрокуратура повідомила, що матеріали розслідування воєнних злочинів у ході подій під Іловайськом передано до офісу Міжнародного кримінального суду в Гаазі.