Поліція Харкова не отримувала рішення суду про привід лікаря-нарколога, яка першою оглядала Зайцеву

У поліції заявляють, що не розшукували лікаря, оскільки судове рішення про привід до суду до них не надходило.

У Харкові поліція не отримувала судового рішення про привід до суду лікаря-нарколога Олени Федірко, яка першою проводила огляд учасниці ДТП з шістьма загиблими на вулиці Сумській Олени Зайцевої.

Читайте такожМоторошна ДТП у Харкові: суд дозволив розшукати зниклого головного свідка у справі Зайцевої

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Харківській області. За відомостями поліції, правоохоронці не отримували рішення Київського районного суду Харкова про привід до суду Федірко.

Відповідаючи на запитання кореспондента, чи встановлено місце знаходження лікаря-нарколога, у поліції відповіли: «Ні, не встановлено. Рішення суду про привід не було».

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, що рухався на червоне світло світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов.

Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар та збив 11 пішоходів. На місці загинули п’ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні. Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою проводила огляд Зайцевої після аварії, зникла.

7 серпня Київський райсуд Харкова дозволив розшукати Федірко.

Наступне засідання суду призначене на 11 вересня.