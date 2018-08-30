Під посольством РФ у Києві створили емоційну інсталяцію щодо зниклих безвісти у Криму (відео)

Активісти принесли до будівлі посольства РФ речі зниклих, які символізують їхні захоплення у побуті.

Кримські активісти створили інсталяцію під російським посольством у Києві.

Як йдеться в сюжеті ТСН, сьогодні - у Всесвітній день жертв насильницького зникнення - кримські активісти вирішили нагадати дипломатам про безчинства, які країн-агресор влаштовує в окупованому Криму. На сьогодні зниклими безвісти в окупованому Криму вважають 15 людей.

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Сьогоднішня акція – вже 26-а з приводу зниклих безвісти в окупованому Криму. Активісти принесли до будівлі посольства РФ речі зниклих, які символізують їхні захоплення у побуті.

Нардеп та голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, що виступив на акції, закликав не забувати про проблему окупованого півострова.

«Для нас є дуже важливим пробудити також і українське суспільство. Ми бачимо початок реваншу тих сил, які привели російську навалу на українську землю. Ми бачимо реванш тих сил, які здали Крим», – сказав Чубаров.

За місяць активісти обіцяють знову прийти до російського посольства.