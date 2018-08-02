У Раді розповіли, у скільки обійдеться перший за 45 років ремонт купола

За 7 мільйонів гривень буде повністю замінено скло, очищені і пофарбовані металеві конструкції.

Купол будівлі Верховної Ради України відреставрують за 7 мільйонів гривень. Основна частина робіт буде завершено до початку пленарних засідань. Зокрема, буде повністю замінено скло, очищені і пофарбовані металеві конструкції.

"За результатами відкритих торгів у травні-червні на закупівлі та виконання необхідних робіт переможцем стала фірма ТОВ "Будівельно-реставраційна фірма "Відродження", був укладений відповідний договір. Загальна вартість контракту складає 7000,061 тис. грн., що менше експертної оцінки на півмільйона грн.", - йдеться в повідомленні на сайті ВРУ.

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ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського" розробив проектно-кошторисну документацію на реставрацію купола. Купол складається з восьми великих секторів, покритих новими скляними армованими віконцями. Всі матеріали поставляє фірма-підрядник, зокрема, скло привезене з Польщі.

Зараз купол Верховної Ради накритий синьою плівкою для захисту від дощів і вітру. Сталеві конструкції вже очищені від бруду, іржі і старої фарби. Більше половини старого армованого скла знято. Залізний каркас, до якого будуть кріпити нове покриття, ретельно обробляють захистом від корозії.

Як повідомляв УНІАН, частина київського Головпоштамту здадуть в оренду.