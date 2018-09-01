У Житомирі Зубко і Марина Порошенко взяли участь у святі першого дзвоника у відбудованій гімназії

Добудова гімназії коштує понад 100 млн грн. Так, загальна кошторисна вартість добудови – 101, 6 млн грн.

У Житомирі сьогодні відбулося свято першого дзвоника у відбудованій гімназії №3 на вул. Грушевського.

Читайте такожВ Україні сьогодні відзначають День знань

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході взяли: дружина президента Марина Порошенко,віце-прем`єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, керівники житомирської міської та обласної влади, першокласники, вчителі, житомиряни. Сьогодні Марина Порошенко та Геннадій Зубко відвідують Житомирську область з робочим візитом.

"Проект гімназії як нової української школи отримав великий позитивний резонанс серед освітян практично всіх регіонів України. Житомир став першим містом, яке за свої кошти замовив розробку дизайну та втілив у життя", - розповіли УНІАН у Житомирській міській гімназії №3.

Добудова гімназії коштує понад 100 млн грн. Так, загальна кошторисна вартість добудови – 101, 6 млн грн. Це - гроші як міського бюджету, так і кошти Державного фонду регіонального розвитку.

Як прозвучало на урочистостях, що відбулися сьогодні у гімназії з нагоди з Дня знань, нове приміщення цього закладу тепер має сучасне обладнання, парти, мультимедійні комплекси, лінгафонні кабінети, сучасний харчоблок, тощо. Також в рамках відкриття школи до нового навчального року, серед іншого, було здійснено заміну комунікацій, заново облаштовано територію, встановлено огорожу та спортивні майданчики.

У школі у цьому навчальному році буде 36 класів, де знання отримуватимуть 1 тис. 102 учня. Загалом же, за проектом «Нова українська школа» Житомирська міська рада планує обладнати у Житомирі 112 перших класів.

У рамках поїздки Марина Порошенко та Геннадій Зубко після відкриття Житомирської міської гімназії №3 оглянуть дитячий садочок №58 у Житомирі. Також заплановано, що перша леді України відвідає гала-концерт музично-освітнього табору Music Camp International, який відбудеться у Житомирському обласному українському музично-драматичному театрі ім. І. Кочерги.

Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня цього року в Україні почне діяти програма «Нової української школи».