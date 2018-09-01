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«1 вересня з Героєм»: у Києві школярі вшанували загиблих воїнів (фото)

13:03, 01 вересня 2018
Суспільство
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Київські школярі вшанували загиблих воїнів / фото Радіо Сводоба

Як передає Радіо Свобода, акція відбулася біля «Стіни пам’яті», що на мурах Михайлівського Золотоверхого монастиря.

Ініціатива віддати шану захисникам України належить учням і педагогам Технічного ліцею Шевченківського району у Києві.

«Ми – українці, повинні шанувати тих, хто боронить нашу країну, тих, хто здобув вічне життя у бою, завдяки кому ми живемо, навчаємось, працюємо під мирним небом. Наші вчителі та учні вирішили відійти від традицій – ми відтепер щороку будемо зустрічати 1 вересня тут, біля «Стіни пам’яті», вшановувати наших сучасних героїв», – розповіла директор ліцею Олена Ілюшина.

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Подібні акції, як і уроки патріотичного виховання, проводять у багатьох навчальних закладах України, особливо з початком анексії Криму та бойових дій на сході України.

У 2015-му Міністерство освіти і науки України затвердило концепцію національно-патріотичного виховання.

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Теги: #українські військові#1 вересня#1 вересня в Україні#день знань