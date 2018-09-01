Балух дуже погано почувається, його хочуть відправити в карцер - Чийгоз

Адміністрація СІЗО, в якому утримується Володимир Балух, має намір відправити його у карцер, повідомив Чийгоз.

Незаконно засуджений в Криму український активіст Володимир Балух, який голодує з середини березня, дуже погано почувається.

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Про це заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз написав у Facebook.

«Мені вночі повідомили що Володимир Балух дуже погано себе почуває. Також сказали, що його хочуть відправити на яму (карцер - УНІАН)», - зазначив Чийгоз.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 набоїв і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку був вивішений прапор України.

Підконтрольний Росії «суд» в Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також до штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу щодо активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

Балух 19 березня 2018 року оголосив голодування на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів. 13 липня стало відомо, що підконтрольний Кремлю так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» відмовив Балух в умовно-достроковому звільненні.