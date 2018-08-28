Анемія, дистрофія, гіпоксія: Сенцов розповів про своє самопочуття

Сенцов голодує вже 107 днів.

Незаконно ув'язнений у Росії український режисер Олег Сенцов написав листа, в якому розповів про своє самопочуття.

Про це повідомляє продюсер постановки п'єси Сенцова Анна Паленчук на своїй сторінці в Facebook.

"Я взагалі не вірю, що мене до них випустять (мова йде про наші зйомки), або взагалі це станеться. Щоб зрозуміти про моє самопочуття загугли: дистрофія, анемія, гіпоксія", - процитувала лист режисера Паленчук.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня 2015 року Сенцова засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Йому інкримінували в Росії підготовку до вчинення терористичних актів у Сімферополі, Севастополі та Ялті. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив безстрокове голодування. Єдиною умовою її припинення є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Сьогодні, 28 серпня, екс-президент Польщі Лех Валенса висунув кандидатуру Сенцова у номінанти на Нобелівську премію миру.