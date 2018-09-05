Оператор державних лотерей М.С.Л. став членом Асоціації рітейлерів України

Компанія, яка має 5000 пунктів продажів в усіх регіонах України приєдналася до профільного об’єднання гравців ринку роздрібної торгівлі.

Заступник генерального директора М.С.Л. з мережі продажів Світлана Євдокимова прокоментувала рішення компанії про вступ до RAU: «Асоціація рітейлерів України вже є значущим гравцем на бізнес-ринку України та спільнотою справжніх професіоналів. Тому рішення про вступ компанії М.С.Л. до RAU було прийнято досить легко, адже ми поділяємо головну мету Асоціації – створення цивілізованого прозорого бізнес-ринку в державі.

М.С.Л. уже майже півстоліття є лідером вітчизняної лотерейної галузі. У нас є досвід і знання, які напрацьовані за ці роки. У той же час, справжні прориви та трансформації неможливі, якщо компанія не вивчає досвід інших категорій. Наша філософія – open mind. Ми відкриті для всього нового та з задоволенням будемо вивчати досвід наших колег. Впевнена, що це буде довгострокова та плідна співпраця, як для бізнесу, так і для ринку в цілому».

Керівництво та колектив RAU вітають вступ компанії до Асоціації та сподіваються на довге, успішне і взаємовигідне співробітництво. Виконавчий директор Асоціації рітейлерів України Оксана Приходько зазначила: “Створення цивілізованого ринку роздрібної торгівлі неможливо без свідомого об’єднання зусиль ключових гравців цієї сфери, профільних асоціацій, органів державної влади та професіоналів ринку. Тому ми дуже раді вітати М.С.Л. серед членів нашої Асоціації: це дозволить консолідувати зусилля та знання наших команд, створить ефект синергії на шляху до побудови чесних і прозорих правил гри, додасть експертизи нашим компаніям”.

Оператор державних лотерей М.С.Л. (www.msl.ua) – правонаступник традицій радянського державного підприємства Спортлото. Сьогодні М.С.Л. має представництва у всіх регіонах України і більше 5 000 пунктів продажів. Всі лотереї компанії реалізуються через власну мережу сучасних електронних терміналів, замкнену на центральну систему, онлайн-моніторинг якої проводиться державними контролюючими органами. У портфелі компанії понад 50 лотерей, які мають ліцензію Міністерства фінансів України. Найбільш відомі лотерейні бренди: «Лото-Забава», «Мегалот», «ХТО ТАМ», «Спортліга», «ТІП» і «ТОП», «Спортпрогноз», численні електронні миттєві лотереї сімейства «Швидкограй» і паперові миттєві лотереї сімейства «Стирачки».

З 1993 року М.С.Л. входить до складу Європейської асоціації державних лотерей і ТОТО (EL), з 2016 – до складу Світової Лотерейної Асоціації (The World Lottery Association, WLA).

Лотерейний оператор М.С.Л. єдиний в Україні отримав два «Сертифікати відповідності стандартам відповідальної гри» від EL.