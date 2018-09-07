Стало відомо, чому Пугачова не приїхала на "Новую волну"

Алла Пугачова вважається музою "Нової хвилі". Але в цьому році Примадонну навіть не запросили.

У Сочі проходить фестиваль "Новая волна 2018". Цьогоріч протягом шести днів на сцену вийдуть не тільки початківці співаки з 15 країн, але й відомі зірки. Не буде тільки музи фестивалю Алли Пугачової.

Голова журі конкурсу, продюсер і композитор Ігор Крутой в інтерв'ю Dni.Ru заявив, що в цьому році Примадонну навіть не запрошував.

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"У майбутньому році в неї ювілей, ось тоді, думаю, і будемо її вмовляти приїхати, – пояснив російський композитор. – Тоді й поговоримо з нею про участь, запропонуємо зробити великий творчий вечір. Будемо раді, якщо погодиться".

Алла Пугачова як спеціальний гість брала участь у "Новой волне" від самого першого конкурсу – з 2002 року. Артистка вважається музою цього музичного свята. Але після того, як фестиваль з Юрмали переїхав до Сочі, особливою увагою дітище Ігоря Крутого співачка не тішить.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Ані Лорак активно публікує фото з фестивалю "Новая волна" в російському Сочі. Так, раніше на новому фото вона постала в ніжній сукні.