Півроку суворого тюремного життя: 20-річні українські заробітчанки розповіли, як опинилися за ґратами в Китаї

У справі фігурували 13 осіб, п'ятеро з яких були з України.

Українки з Дніпропетровщини Аліна Іванова і Анжела Седлецька у віці 20 років відправилися працювати в Китай. Однак замість заробітків дівчата опинилися за ґратами в суворої в'язниці і змушені були виплатити штраф.

Українські заробітчанки розповіли ТСН про те, чому потрапили у в'язницю, в яких умовах їх утримували і як не потрапити на гачок.

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Як розповіла Аліна Іванова, вона зі своєю подругою відправилася в КНР на роботу 11 місяців тому, але 6,5 місяці провели за ґратами в місті Веньчжоу провінції Чжецзян. Дівчата повернулися додому лише в кінці серпня цього року. Українки виїхали на роботу "через знайомих".

"Повернулися додому два тижні тому, 26 серпня ми були депортовані. 11 лютого нас заарештували в цьому ж місті за нелегальну роботу", — розповіла вона.

За словами українки, в справі фігурували 13 осіб, п'ятеро з яких були з України. Спочатку затриманих тримали у в'язниці за адміністративне правопорушення, а потім оголосили підозру в незаконному перетині державного кордону і перевели в слідчий ізолятор з більш суворими умовами.

"Виявилося, що наш роботодавець зробив нелегальні візи. Все оплачував наш бос. Він, власне, сам спілкувався з агентами, які мали свою компанію в Гонконзі. Вони просто приносили нам запрошення, з якими ми самі йшли в поліцейську дільницю на кордоні, де нам ці візи ставили. Ця фірма працювала чотири роки. Тисячі людей з України та Росії робили візи через цих людей. Ніколи ні в кого не було жодних проблем. Але ми потрапили в інше місто, де імміграційна служба забрала наші паспорти. Дев'ять днів вони обіцяли повернути документи за грошову винагороду", — зазначила Іванова.

"Після цього нас без всяких пояснень привезли в тюрму. За клопотанням українського посольства нам надали адвокатів, потім був суд, який присудив шість місяців 15 діб в'язниці і штраф у розмірі 2000 юанів з кожної особи (близько 300 доларів). Наше посольство спільно з нашою сім'єю заплатило ці кошти і потім нас депортували. Ми були першими закордонними затриманими по кримінальній справі в цьому місті", — додала вона.

"Ми з самого початку знали, що їдемо туди працювати нелегально, але ми не раз вже працювали на цій роботі, неодноразово спілкувалися з поліцією і ніяких проблем не було", — повідомила українка, яка додала, що в Піднебесній був прийнятий ряд законів, що посилюють контроль над нелегальною трудовою міграцією.

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"В обох в'язницях не було іноземців. Ми сиділи в відділі за адміністративні правопорушення, де зазвичай знаходяться до місяця — ми ж там були два місяці. Там умови були відносно легкі, в камері нас було від 6 до 8 осіб. Однак потім нас перевели у місце, де були дуже жорстокі правила. В кімнаті нас було від 11 до 16 осіб, подекуди правилами заборонялося рухатися, вставати з місця, говорити можна лише одну годину на добу тільки на вулиці, не можна присідати, тримати руки в кишенях, складати руки на грудях і тому подібне. Вночі чергування 2,5 години — треба стояти і не рухатися. З їжі тільки рис, все інше треба було купувати, навіть засоби особистої гігієни", — розповіла вона.

Перебування у в'язниці було вкрай важким навіть при тому, що до них як до іноземців ставилися краще, ніж до китаянок — вчасно надавали медичну допомогу, постійно запитували про самопочуття. До того ж складності ситуації додавало те, що одиниці там володіють англійською мовою.

"Спочатку нічого не пояснювали, не давали спілкуватися з рідними і ігнорували будь-які прохання. Були випадки, коли наше посольство зверталося в Пекін з вимогами про зустрічі з нами. Під час зустрічей з посольством постійно присутні перекладачі, контролювали все, що ми говоримо. Іноді змушували говорити з посольством тільки англійською", - розповіла Іванова.

Дівчина також додала, що це подія в її житті стала переломним випробуванням, тому повертатися на подібні заробітки поки не планує.

У свою чергу, в посольстві України в Китаї ТСН підтвердили факти події і зазначили, що проблеми з працівниками в Китаї виникають час від часу.

"Проблеми дійсно іноді виникають, тому ми всіляко намагаємося інформувати українців про трудове право в КНР. На нашому сайті є поради про те, чим небезпечна нелегальна робота в країні", — повідомили в посольстві.