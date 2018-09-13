Екс-бійці "Торнадо" без перешкод могли виходити на вулицю з Лук'янівського СІЗО - Матіос

Також Анатолій Матіос розповів про співробітників Лук'янівського СІЗО, які за 1,5 року не провели в камері "Торнадо" жодного обшуку.

Екс-бійці "Торнадо", які вчинили бунт у Лук'янівському СІЗО, мали магнітні картки, які дозволяли їм виходити на вулицю.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" сказав головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"У всіх "торнадовців" були магнітні картки, які дозволяли їм вийти на вулицю. Не тільки ключі, а й магнітні картки… На вулицю Дегтярівську. Коли ми спробували (пройти за допомогою карток, - ред.) – всі двері відкривалися, всі вийшли", - сказав він.

Також Матіос розповів про співробітників Лук'янівського СІЗО, які за 1,5 року не провели у камері "Торнадо" жодного обшуку.

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"Ми встановили осіб у Київському ізоляторі, які за весь період, а це 1,5 року перебування, не було проведено у камері "Торнадо" жодного обшуку, що передбачено щотижнево для того, щоб знайти заборонені речі і предмети… А якщо є дані, що там є заборонені предмети, необхідно проводити так званий "шмон", тобто обшук, з встановленням всіх місць, де вони можуть знаходитись", - розповів він.

Окрім того, він додав, що після затримання "торнадовців" у київському СІЗО внаслідок одного з обшуків було знайдено 142 телефони.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня колишні співробітники роти МВС України «Торнадо», які утримуються в Лук'янівському СІЗО, чинили опір при спробі правоохоронців провести обшуки в їх камері.

За даними Мін'юсту, засуджені мали при собі холодну зброю, використовували саморобні вибухові пакети. Внаслідок опору травмований працівник кримінально-виконавчої служби. У Мін'юсті заявили, що для стабілізації ситуації «трьох чоловік вивезли з СІЗО, інших осіб, які залишилися, помістили в карцер».

Згодом правоохононці все ж провели обшуки у камерах колишніх бійців роти МВС "Торнадо" – там було знайдено заборонені предмети, зокрема – холодну зброю, дорогий алкоголь та прапор зі свастикою.

Довідка УНІАН. 7 квітня 2017 року Оболонський районний суд Києва засудив до різних термінів позбавлення волі 12 колишніх бійців розформованої спецроти «Торнадо» ГУ МВС України в Луганській області за вчинення злочинів при виконанні службових обов'язків проти мирного населення в зоні АТО.

Екс-командир роти «Торнадо» Руслан Онищенко засуджений до 11 років позбавлення волі, його колишній заступник Микола Цукур - до 9 років, Данило Ляшук - до 10 років ув'язнення. Також вони позбавлені спеціальних поліцейських звань. Ілля Холод засуджений до 9,5 років ув'язнення, Анатолій Пломадяла - до 8 років, Максим Глєбов, Микита Куст і Борис Гульчук - до 9 років.

Андрія Демчука суд звільнив від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки, одночасно йому змінено тримання під вартою на домашній арешт до дня набрання чинності вироку. Микита Свиридовський і Роман Иваш засуджені до умовного терміну покарання на 2 роки і їм також змінено запобіжний захід на домашній арешт. Юрій Шевченко, який раніше співпрацював зі слідством і частково визнав свою провину, звільнений від відбування покарання з випробувальним умовним терміном на 3 роки.