На Дніпропетровщині затримали диверсантів, які за підтримки комуністів готували вибухи у людних місцях



Про це УНІАН повідомив прес-центр СБУ.

Встановлено, що члени групи підтримували тісні контакти з очільниками місцевих осередків Комуністичної партії, які втекли на територію, контрольовану бойовиками, й обійняли керівні посади у самопроголошених так званих «органах влади».

Залишена у Дніпропетровській області для підпільної роботи глибоко законспірована диверсійна група за завданням своїх кураторів-комуністів готувала низку резонансних злочинів для дестабілізації ситуації в регіоні. Зловмисники планували підриви та підпали банківських установ, захоплення зброї на військових об’єктах, вчинення вибухів у людних місцях. У результаті спецоперації правоохоронці затримали трьох членів диверсійної групи у м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

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Під час обшуків у помешканнях затриманих вилучено 400 грамів тротилу, 24 саморобні вибухові пристрої, гранати, електродетонатори. Крім того правоохоронцями було виявлено щойно отриману зловмисниками від спільників з Донецької області посилку з 4 тис. 200 стікерами із зображенням прапору так званої «Новороссии».

Слідчими УСБУ в Дніпропетровській області відкрито кримінальне провадження за ст.ст.14, ст. 263, 258-3 Кримінального кодексу України. Триває слідство.