На Керченській переправі оголосили штормове попередження, в черзі застрягли сотні машин
09:35, 25 грудня 2014Суспільство
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Вранці 25 грудня, у Керченській протоці сила вітру досягає 17 м/с, оголошено штормове попередження.
На Керченській переправі курсують три порома / УНІАН
Про це повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції.
На лінії на Керченській переправі курсують три порома - «Ионас», «Олімпіада», «Глюкофилоуса».
У дирекції повідомляють, в порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують до 180 легкових і 65 вантажних авто, в порту «Крим» - до 10 легкових і 30 вантажних машин.
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На вантажний лінії очікують: в порту «Новоросійськ» - 313 машин, у Слов'янську-на-Кубані - 320 вантажівок, в Керченському аеропорту - 110 авто.
Всього за минулу добу перевезено 1380 машин і 4934 пасажира.
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