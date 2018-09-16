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﻿Луценко заявив, що підозрюваних у нападі на Гандзюк переконали давати свідчення їхні екс-командири в АТО

01:41, 16 вересня 2018
Суспільство
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Луценко розповів про деталі слідства / фото УНІАН

З'ясувати, хто замовив замах на співробітницю міської ради Херсона Катерину Гандзюк, вдасться завдяки професійній роботі і Національної поліції, і СБУ.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко 15 вересня в Києві під час брифінгу, передає  "ГОРДОН".

"Справа перебуває на контролі. Я практично кожні два-три дні отримую інформацію щодо неї. Користуючись нагодою, хочу подякувати за співпрацю керівництву і колишнім командирам затриманих. Саме вони переконали колишніх учасників АТО давати правдиві свідчення. Це дуже допомагає слідству", – підкреслив він.

За словами генпрокурора, співробітники СБУ допитали ймовірного організатора злочину, який, можливо, назве ім'я замовника.

"Поки він узяв тайм-аут, як кажуть, до рішення апеляційного суду. Якби активісти допомогли на цьому апеляційному суді своєю присутністю для винесення законного рішення, я був би дуже вдячний", – підсумував він.

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Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більш як 30% тіла госпіталізували. Зараз Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. У справі Гандзюк йдеться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документа оприлюднив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За підозрою в скоєнні замаху були затримані кілька людей. За даними поліції, керував ними 41-річний житель Херсонської області, колишній учасник АТО, який останнім часом займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО.

15 вересня генпрокурор заявив, що підозрюваний в організації замаху на Гандзюк готовий дати свідчення

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Теги: #Юрій Луценко#Катерина Гандзюк