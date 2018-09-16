Луценко заявив, що підозрюваних у нападі на Гандзюк переконали давати свідчення їхні екс-командири в АТО
З'ясувати, хто замовив замах на співробітницю міської ради Херсона Катерину Гандзюк, вдасться завдяки професійній роботі і Національної поліції, і СБУ.
Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко 15 вересня в Києві під час брифінгу, передає "ГОРДОН".
"Справа перебуває на контролі. Я практично кожні два-три дні отримую інформацію щодо неї. Користуючись нагодою, хочу подякувати за співпрацю керівництву і колишнім командирам затриманих. Саме вони переконали колишніх учасників АТО давати правдиві свідчення. Це дуже допомагає слідству", – підкреслив він.
За словами генпрокурора, співробітники СБУ допитали ймовірного організатора злочину, який, можливо, назве ім'я замовника.
"Поки він узяв тайм-аут, як кажуть, до рішення апеляційного суду. Якби активісти допомогли на цьому апеляційному суді своєю присутністю для винесення законного рішення, я був би дуже вдячний", – підсумував він.
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Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більш як 30% тіла госпіталізували. Зараз Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.
Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. У справі Гандзюк йдеться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документа оприлюднив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.
За підозрою в скоєнні замаху були затримані кілька людей. За даними поліції, керував ними 41-річний житель Херсонської області, колишній учасник АТО, який останнім часом займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО.
15 вересня генпрокурор заявив, що підозрюваний в організації замаху на Гандзюк готовий дати свідчення.