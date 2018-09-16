﻿Луценко заявив, що підозрюваних у нападі на Гандзюк переконали давати свідчення їхні екс-командири в АТО

Слідство має хороші шанси, щоб дізнатися імена організатора і замовника замаху на співробітницю міської ради Херсона Катерину Гандзюк, заявив глава Генеральної прокуратури України Юрій Луценко.

З'ясувати, хто замовив замах на співробітницю міської ради Херсона Катерину Гандзюк, вдасться завдяки професійній роботі і Національної поліції, і СБУ.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко 15 вересня в Києві під час брифінгу, передає "ГОРДОН".

"Справа перебуває на контролі. Я практично кожні два-три дні отримую інформацію щодо неї. Користуючись нагодою, хочу подякувати за співпрацю керівництву і колишнім командирам затриманих. Саме вони переконали колишніх учасників АТО давати правдиві свідчення. Це дуже допомагає слідству", – підкреслив він.

За словами генпрокурора, співробітники СБУ допитали ймовірного організатора злочину, який, можливо, назве ім'я замовника.

"Поки він узяв тайм-аут, як кажуть, до рішення апеляційного суду. Якби активісти допомогли на цьому апеляційному суді своєю присутністю для винесення законного рішення, я був би дуже вдячний", – підсумував він.

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Довідка УНІАН. 31 липня в Херсоні невідомий вилив сірчану кислоту в обличчя Гандзюк. Інцидент стався біля під'їзду її будинку. Жінку з хімічним опіком більш як 30% тіла госпіталізували. Зараз Гандзюк перебуває на лікуванні в Київському міському опіковому центрі.

Поліція кваліфікувала напад на Гандзюк як замах на вбивство, вчинений з особливою жорстокістю. У справі Гандзюк йдеться, що на неї напали на замовлення представників правоохоронних та державних органів - відповідний фрагмент документа оприлюднив у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За підозрою в скоєнні замаху були затримані кілька людей. За даними поліції, керував ними 41-річний житель Херсонської області, колишній учасник АТО, який останнім часом займався громадською діяльністю і є засновником місцевої організації учасників АТО.

15 вересня генпрокурор заявив, що підозрюваний в організації замаху на Гандзюк готовий дати свідчення.