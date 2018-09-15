Ймовірний організатор нападу на Гандзюк заявив про готовність давати свідчення - Луценко

Також Луценко вказав, що в одного підозрюваного знайшли нові докази — опіки на руках і ємності із «відповідною речовиною».

Ймовірний організатор нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк заявив про готовність давати свідчення.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на форумі 15 вересня, пише "Громадське".

Луценко зазначив, що на ймовірного організатора вказали інші підозрювані.

«Один із цих осіб поки що мовчить. Він, за словами інших, є організатором. Він заявив про готовність давати свідчення», — сказав Луценко.

Ймовірно, йдеться про підозрюваного Сергія Торбіна, якого 13 вересня інший підозрюваний Володимир Васянович назвав організатором замаху.

Він додав, що «ставити запитання» ймовірному організатору та замовнику (про якого поки що невідомо) будуть працівники Служби безпеки України.

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Також Луценко вказав, що в одного підозрюваного знайшли нові докази — опіки на руках і ємності із «відповідною речовиною».

Також адвокатка радниці міського голови Херсона Катерини Гандзюк Євгенія Закревська заявила, що вказання підозрюваним Володимиром Васяновичем на іншого підозрюваного Сергія Торбіна як організатора замаху не означає, що треба зупинятися в пошуку замовника нападу.

На її думку, прокуратура Херсонської області не змінює кваліфікацію справи і хоче «замкнути» справу на підозрюваному Торбіні, якого інший підозрюваний оголосив організатором замаху.

31 липня у Херсоні біля під'їзду невідомий чоловік вилив на радницю міськголови Херсона кислоту. Катерина Гандзюк потрапила до реанімаційного відділення.