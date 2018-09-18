ЗМІ показали, як "працівник СБУ" вербував журналіста, погрожуючи розправою над мамою (відео)

ЗМІ розповіли історію, як СБУ вербувала журналіста, який сфотографував іспанську віллу Порошенка.

Журналісти 10 днів стежили, записували і документували "співробітника СБУ", який погрожував розправою журналісту, який сфотографував в травні цього року віллу президента Петра Порошенка в іспанській Марбельї.

Видання "Страна" стверджує, що "СБУшник вимагав, щоб журналіст постачав йому інформацію про те, що відбувається в редакції".

У разі відмови від співпраці – обіцяв великі неприємності (аж до побиття, ув'язнення і проблем у мами).

Видання стверджує, що незабаром після публікації матеріалу про вілли Порошенка за журналістом встановили зовнішнє спостереження, його телефон поставили на "прослушку", про що журналіст повідомив у редакції, однак фактичне і формальне підтвердження цього довгий час не могли отримати.

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Але пізніше його затримала поліція за покупку марихуани. За словами журналіста, його силою помістили в машину.

"Всього їх було близько семи осіб. Потім мене відвели на розмову з якимись незрозумілими двома, які представилися співробітниками СБУ, показавши службові посвідчення. Один з них назвався Саша. Світловолосий, зростом десь 1,78, худорлявий, з легкої неголеністю і бакенбардами", — розповідає він.

Далі вони відвезли його в одне з відділень поліції і не давали викликати адвокатів. Журналіста утримували в поліції всю ніч і відпустили лише за умови, що він почне співпрацювати з СБУ.

"Під таким жорстким тиском вони змусили мене підписати документи про співпрацю з СБУ за регулярним "зливом" інформації", - каже журналіст.

"Співробітник СБУ" поставив умову – інформувати його у телефонному режимі. Канал комунікації для спілкування СБУшник вибрав Telegram.

На одній із зустрічей він намагався залякати журналіста, прямо погрожуючи йому розправою у разі відмови від співпраці або ж "зливу" інформації про спілкування з СБУ.

Запис розмови. Відео містить нецензурну лексику!

Пізніше журналістам вдалося сфотографувати і зняти на відео "СБУшника". Також вони встановили номер машини, на якій він приїхав разом з водієм - сіра Skoda Octavia з держномером AA5782IM. Їм вдалося дізнатися, що ця машина зафіксована для роботи на "наружку" СБУ.