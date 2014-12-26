Уряд призначив Гурака головою Держінспекції навчальних закладів
21:16, 26 грудня 2014Суспільство
5 0
Кабінет міністрів призначив Руслана Гурака головою Державної інспекції навчальних закладів.
Уряд призначив головою Держінспекції навчальних закладів /фото УНИАН
Відповідне розпорядження від 24 грудня 2014 р. №1272-р опубліковано на Урядовому порталі.
Читайте такожЛазоришинець звільнений з посади першого заступника міністра охорони здоров'я
"Призначити Гурака Руслана Васильовича Головою Державної інспекції навчальних закладів України",- йдеться в документі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter