Уряд призначив Гурака головою Держінспекції навчальних закладів

Кабінет міністрів призначив Руслана Гурака головою Державної інспекції навчальних закладів.

Відповідне розпорядження від 24 грудня 2014 р. №1272-р опубліковано на Урядовому порталі. Читайте такожЛазоришинець звільнений з посади першого заступника міністра охорони здоров'я "Призначити Гурака Руслана Васильовича Головою Державної інспекції навчальних закладів України",- йдеться в документі.

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