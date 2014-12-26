Уряд призначив Гурака головою Держінспекції навчальних закладів

21:16, 26 грудня 2014
Суспільство
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Кабінет міністрів призначив Руслана Гурака головою Державної інспекції навчальних закладів.

Уряд призначив головою Держінспекції навчальних закладів /фото УНИАН

Відповідне розпорядження від 24 грудня 2014 р. №1272-р опубліковано на Урядовому порталі.

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"Призначити Гурака Руслана Васильовича Головою Державної інспекції навчальних закладів України",- йдеться в документі.

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