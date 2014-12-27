Прикордонники перекрили виїзд з Маріуполя – ЗМІ

Про це сайту "0629" повідомив начальник прес-служби сектору "М" Дмитро Горбунов.

За його словами, зупинено пересування машин і пішоходів у напрямку Октябрь, Павлопіль.

Горбунов пояснив, що таке рішення керівництвом штабу сектору "М" прийнято вчора з причини того, що є побоювання провокацій в цьому напрямку.

Також відомо, що 25 грудня о 11.45 закрито пропуск людей у бік Маріуполя з території, підконтрольній "ДНР". Причини закриття руху бойовики не пояснюють.

Горбунов зазначив, що жителі Маріуполя, які виїжджають на територію, які перебувають під контролем "ДНР", можуть опинитися в скрутному становищі при поверненні додому.

Читайте такожУ Маріуполі невідомі підірвали залізничний міст"У "ДНР" введений режим реєстрації людей, які в'їжджають на територію, підконтрольну їм. Кожна людина, що має прописку у населених пунктах територій, підконтрольних керівництву України, зобов'язана відмічатися у місці прибуття на території, підконтрольній "ДНР", - зазначив Горбунов.