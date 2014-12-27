Прикордонники перекрили виїзд з Маріуполя – ЗМІ
Українські прикордонники перекрили виїзд з Маріуполя з метою попередження провокацій з боку проросійських бойовиків.
Про це сайту "0629" повідомив начальник прес-служби сектору "М" Дмитро Горбунов.
За його словами, зупинено пересування машин і пішоходів у напрямку Октябрь, Павлопіль.
Горбунов пояснив, що таке рішення керівництвом штабу сектору "М" прийнято вчора з причини того, що є побоювання провокацій в цьому напрямку.
Також відомо, що 25 грудня о 11.45 закрито пропуск людей у бік Маріуполя з території, підконтрольній "ДНР". Причини закриття руху бойовики не пояснюють.
Горбунов зазначив, що жителі Маріуполя, які виїжджають на територію, які перебувають під контролем "ДНР", можуть опинитися в скрутному становищі при поверненні додому.
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