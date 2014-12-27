Військові посилили охорону стратегічних об’єктів Маріуполя

Військові у Маріуполі взялися посилити охорону стратегічних об’єктів, повідомляє 5 канал.

Після трьох нападів бойовиків, що сталися за минулий тиждень, військові інженери замінували всі мости. По периметру об’єктів військовослужбовці підрозділу інженерних військ сектору "М" встановлюють сигнальні міни. Так посилюють інженерне обладнання позицій, щоб люди, які несуть службу по охороні мостів могли ефективніше і швидше зреагувати на дії ворога.

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Військові впевнені – диверсії у Маіруполі спрямовані не лише на знищення інфраструктури, а насамперед на дестабілізацію ситуації у місті. Тому запобігти їм – першочергове завдання.

Лише цього тижня у Маріуполі диверсанти тричі скоювали напад на мости, один з них підірвали, тож тепер до охорони долучилися і війська.