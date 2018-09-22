У Криму поскаржилися на брак питної води для населення

Водопостачання міст і сільських населених пунктів Криму здійснюється з місцевих джерел.

В анексованому Росією Криму населенню не вистачає питної води, заявив віце-прем'єр" захопленого півострова Юрій Гоцанюк.

"В умовах припинення подачі дніпровської води по Північно-Кримському каналу водопостачання міст і сільських населених пунктів Криму здійснюється з місцевих джерел. Всі підземні води Криму використовуються в системі централізованого питного водопостачання без попереднього очищення", – підкреслив він, повідомляє "Крим.Реалії".

Гоцанюк зазначив необхідність визначення найбільш проблемних пунктів, населення яких користується неякісною питною водою і уточнив, що 88% жителів півострова, які користуються послугами централізованого питного водопостачання.

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Нагадаємо, Павло Клімкін заявив про те, що Україна не збирається підписувати ніяких контрактів на постачання води аннексированный Крим - навіть після екологічної катастрофи в Армянську.

Раніше заступник голови МинВОТ Юрій Гримчак заявив, що Україна може відновити постачання води в Крим у разі, якщо Росія визнає окупації півострова.

У свою чергу представник президента України Петра Порошенка Бабін Борис заявив, що влада країни не допустить відновлення постачання води в анексований Крим "за будь-яку ціну".

При цьому в МЗС РФ заявили про те, що припинення подачі води в анексований Росією Крим можна порівняти з "актом тероризму".