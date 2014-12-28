Завтра в Київ прийдуть заметілі і суттєве похолодання

За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в столиці значно посилиться швидкість вітру. Знизиться температура повітря 8-13 градусів морозу, вдень 13-17 - вночі.

Метеорологи також підкреслюють можливість інтенсивного снігопаду, який може значно ускладнити рух на дорогах.

Міська влада звертається до столичних водіїв із проханням бути особливо обережними у ці дні на дорогах, дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема, тримати дистанцію і не перевищувати швидкість, а по можливості обмежити використання індивідуального автотранспорту. Крім того, влада звертає увагу автовласників на необхідність паркувати автомобіль так, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Крім цього міська влада радить усім киянам та гостям столиці бути обережними на дорогах і тротуарах у зв'язку з ожеледицею.