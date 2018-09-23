Кораблі ВМС України йдуть в Азовське море через Керченську протоку – ЗМІ

За даними журналістів, судна «Донбас» та «Корець» зараз знаходяться безпосередньо перед мостом з півострова Тамань до Криму.

Пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» 20 вересня вирушили в похід з Одеси до Бердянську, де мають стати основою новоствореної військово-морської бази українського флоту в Азовському морі.

Про це повідомляє «Український мілітарний портал» з посиланням на власні джерела.

Читайте такожУкраїна до кінця року планує створити військово-морську базу на Азовському морі

Зазначається, що починаючи від переходу поблизу окупованого Севастополя українські кораблі почав супроводжувати патрульний корабель Берегової охорони ФСБ РФ – «Аметист» проекту 22460. Згодом до нього долучився ще один невстановлений корабель.

Очікується, що прохід з Чорного у Азовське море буде відбуватися через контрольовану росіянами Керченську протоку.

Судно «Донбас», як повідомляється, планують використовувати для посилення інфраструктури флоту на Азовському морі. Так, на ньому можливе розміщення штабу майбутньої бази, місця для проживання військовослужбовців, склади та інші необхідні приміщення, яких на сьогодні в регіоні немає.

Журналістам стало відомо, що судна «Донбас» та «Корець» зараз знаходяться безпосередньо перед мостом з півострова Тамань до Криму.

Напередодні в прикордонному управлінні ФСБ РФ заявили, що їхні кораблі берегової охорони супроводжують два кораблі ВМС України біля берегів окупованого Криму.

Окупанти пояснили свої дії тим, що два кораблі Військово-морських сил України нібито увійшли "у виняткову економічну зону Росії".