Регіна Тодоренко розповіла про наркозалежність Влада Топалова

Вагітна Регіна Тодоренко розповіла про знайомство з нареченим Владом Топаловим і зізналася, як ставиться до його наркотичної залежності, йдеться у "Світському житті".

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Виконавиця також прокоментувала, чи планувала вона свою вагітність, однак на кого чекає не повідомила.

"Ні, я нічого не планувала, мені просто дуже хотілося діточок. Мені здається, що вже такий вік, коли можна", - з гумором зазначила Тодоренко.

Варто відзначити, що Влад завжди дуже відверто розповідав про свої проблеми з наркотиками. Він зізнався, що у нього було чотири роки важкої наркотичної залежності, через яку у нього навіть відмовляли нирки.

Однак Тодоренко, яка тепер збирається заміж і чекає дитину від Топалова, зазначила, що в той період вони дуже мало розмовляли.

"Насправді ми про це багато розмовляли. Він дійсно перегорнув цю сторінку і добре, що я його знаю таким, яким я його знаю. Тому що іншим я його не бачила, не відчувала, не відчувала. Зараз він для мене дуже хороший хлопець, з яким я відчуваю себе настільки комфортно, наскільки не відчувала ні з одним чоловіком. Ось це для мене важливо зараз. А те що було, слава Богу, воно пройшло. І воно мене не стосується. Це дуже круто, я бачу, що людина готова йти далі. Мені іноді здається, що він взув чоботи-скороходи і готовий бігти, мчати, щоб робити для мене все", - зазначила співачка.

Також ведуча розповіла, що разом вони з Топаловим майже рік, за який вже встигли багато чого.

"У мене в житті все швидко відбувається. Я цьому рада, що так все динамічно, інтенсивно і я щаслива, що поряд зі мною така людина", - заявила Регіна.