Суд в Криму відклав розгляд апеляції на вирок Балуху у справі про побиття начальника СІЗО

Активіст мав брати участь у засіданні через відеоконференцзв'язок, але відмовився вийти з камери і попросив етапувати його до суду.

Підконтрольний владі Російської Федерації Верховний суд Криму відклав розгляд апеляції захисту українського активіста Володимира Балуха на вирок у кримінальній справі про нібито побиття начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка.

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Про це повідомляє «Крим.Реалії». «Суддя Олена Спасьонова відклала засідання в зв'язку з тим, що «не забезпечена явка підсудного на засідання». Володимир Балух повинен був брати участь у засіданні по відеоконференцзв'язку, проте відмовився вийти з камери», - йдеться у повідомленні.

Адвокат Ольга Дінзе зазначила, що Балух просить етапувати його до суду для розгляду апеляційної скарги захисту.

Судове засідання відклали до 3 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 вересня, в окупованому Криму мав відбутися розгляд апеляції на вирок так званого Роздольненського районного суду, за яким Балуха визнано винним у побитті начальника СІЗО.

Довідка УНІАН. ФСБ РФ затримала Балуха 8 грудня 2016 року, стверджуючи, що нібито на горищі його будинку знайдено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - у дворі його будинку було вивішено прапор України. Підконтрольний Росії «суд» у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

Другу справу за ч.2 ст. 321 КК РФ (застосування насильства стосовно співробітника місця тримання під вартою у зв'язку зі здійсненням ним службової діяльності карається позбавленням волі на строк до п'яти років) стосовно активіста було порушено після заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух нібито його побив. При цьому сам активіст і адвокати заявили, що це Ткаченко напав на Балуха.

5 липня підконтрольний Росії так званий Роздольненський райсуд засудив Балуха до 5 років колонії загального режиму і штрафу 10 тис. рублів (близько 4 тис. ррн) за сукупністю двох кримінальних справ.

Балух 19 березня 2018 року оголосив голодовку на знак протесту проти винесеного йому вироку у справі про зберігання боєприпасів.

14 вересня Балуха в СІЗО вивели з камери, сильно побили і погрожували знищити.

Стан здоров'я активіста дуже тяжкий.