Що подивитися у жовтні: топ найкращих українських фільмів, які невдовзі з'являться в кінотеатрах (відео)

Початок нового сезону у кінематографі є завжди багатообіцяючим. Особливі новинки у світі кіно продюсери та режисери часто "відкладають" на осінню пору року.

Вашій увазі пропонуємо підбірку жовтневих кінопрем'єр, які варто побачити в колі сім'ї та друзів

«Божевільне весілля» - 4 жовтня 2018 року

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Фільм розповість про незвичайне весілля в українській провінції. У фільмі можна буде побачити, як живеться Олегу Виннику в селі та чи йдуть вуса Юрію Горбунову.

Творці фільму задіяли відомих українських зірок, які зіграли нетипові для себе ролі. Фільм став одним з переможців 10-го конкурсного відбору Держкіно.

Позивний «Бандерас» - 11 жовтня 2018 року

Фільм засновано на щоденниках нацгвардійця Сергія Башкова і розповідях воїнів АТО. В епізодичних ролях знімалися справжні військові Збройних Сил України, які брали участь в АТО на Донбасі.

Головну роль в детективі виконав актор Олег Шульга, який сам воював в АТО.

«Чорний Козак» - 25 жовтня 2018 року

В основу фільму лягла авторська казка «Про вдову Ганну Шулячко, Чорного Козака і страшне закляття». Фільм «Чорний Козак» цілком волонтерський проект, знятий за мотивами твору Сашка Лірника.

У створенні фільму було задіяно 487 учасників (з них майже 100 - діти).

Кошти, зібрані від демонстрації фільму, будуть направлені на лікування поранених у АТО.

«Фокстер і Макс» - 25 жовтня 2018 року

Український фантастичний фільм розповідає історію пригод собаки-робота і звичайного хлопчика. На глядачів чекають каскадерські трюки, шпигунські гаджети, роботи і інші чудеса сучасної техніки.

Фільм знімали в Києві, тому в якості фону виступають знайомі всім киянам і гостям міста місця.